#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Por la mañana

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 12 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Bv. Gálvez, Balcarce, Rivadavia y San Luis

07:30 - 09:30 Ruta Prov. N1, Las Lilas, Mendoza y Los Perales (Colastiné)

08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, Castelli, Lamadrid y Gorostiaga

08:00 - 12:00 Millán Medina, Gaboto, Aguado y Padre Genesio

09:00 - 13:00 Zavalia, Rodríguez Peña, Independencia y J.J. Paso

09:30 - 11:30 Vieytes, J. de la Rosa, Cervera y Lehmann

10:00 - 12:00 Chaco, Diagonal Obligado, La Pampa y Menchaca

10:00 – 12:00 Storni, Diag. Obligado, 12 de Octubre y Larrechea

10:00 - 12:00 Beruti, Almonacid, Gob. Freyre y Denis

10:00 - 13:00 A. Godoy, Pedro de Vega, J.P. López y Vélez Sarsfield

10:00 - 14:00 Tte. Loza, Piedrabuena, La Fe y Menchaca

10:00 - 14:00 Monseñor Rodríguez, Venezuela, Rosatti y Pasaje Chubut

11:30 - 13:30 Neuquén, Pasaje 11 de Marzo, A. del Valle y Rivadavia

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Maipú, Lubary y Libertad

San José del Rincón

11:30 - 13:30 Eucaliptus, Saavedra, Antón Martin y Los Ceibosv

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santo Tomé
San José del Rincón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro