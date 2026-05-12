Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón
La lista de tareas previstas para este 12 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Bv. Gálvez, Balcarce, Rivadavia y San Luis
07:30 - 09:30 Ruta Prov. N1, Las Lilas, Mendoza y Los Perales (Colastiné)
08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, Castelli, Lamadrid y Gorostiaga
08:00 - 12:00 Millán Medina, Gaboto, Aguado y Padre Genesio
09:00 - 13:00 Zavalia, Rodríguez Peña, Independencia y J.J. Paso
09:30 - 11:30 Vieytes, J. de la Rosa, Cervera y Lehmann
10:00 - 12:00 Chaco, Diagonal Obligado, La Pampa y Menchaca
10:00 – 12:00 Storni, Diag. Obligado, 12 de Octubre y Larrechea
10:00 - 12:00 Beruti, Almonacid, Gob. Freyre y Denis
10:00 - 13:00 A. Godoy, Pedro de Vega, J.P. López y Vélez Sarsfield
10:00 - 14:00 Tte. Loza, Piedrabuena, La Fe y Menchaca
10:00 - 14:00 Monseñor Rodríguez, Venezuela, Rosatti y Pasaje Chubut
11:30 - 13:30 Neuquén, Pasaje 11 de Marzo, A. del Valle y Rivadavia
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Maipú, Lubary y Libertad
San José del Rincón
11:30 - 13:30 Eucaliptus, Saavedra, Antón Martin y Los Ceibosv
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.