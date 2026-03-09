Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 9 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 10:00 Salvador del Carril, Ruperto Godoy, Rep. de Siria y Av. A. del Valle
08:00 - 12:00 Lamadrid, Aguado, Alberti y Javier de la Rosa
09:00 - 11:00 Av. Peñaloza, O. Boneo, Alberti y San José
11:00 - 13:00 Ayacucho, Padre Genesio, Candioti y Mitre
13:00 - 17:00 Av. Alem, Ilia, Rosaura Shweizer y Remolcador Meteoro (Puerto de Sta. Fe)
08:00 - 11:00 RUTA 19 DESDE EL KM 5 HASTA EL KM 6
11:00 - 13:00 Los Ceibos, Jacarandá, Los Duendes y Timbó
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.