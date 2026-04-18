Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 18 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen de archivo.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce Viejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
10:00 - 14:00 Estrada, Dr. Zavalla, Lisandro de la Torre y Monseñor Zazpe
Sauce Viejo
08:00 - 10:00 Calle 10, Calle 8, Córdoba y Centenario
09:00 - 11:00 Calle 18, Calle 16, Entre Ríos y Moreno
10:00 - 12:00 Calle 18, Calle 16, Moreno e Yrigoyen
11:00 - 13:00 Calle 10, Calle 8, Calle 35 y Buenos Aires
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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