Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 10 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:00 - 09:00 Crespo, Junín, 25 de Mayo y San Jerónimo

07:00 - 10:00 Mendoza, La Rioja, 4 de Enero y Francia

07:00 - 10:00 Córdoba, Ferré, Candioti y Vittori

08:00 - 12:00 Arturo Illia, San Jerónimo, Uruguay y Arturo Illia

09:00 - 11:00 Rosalía de Castro, Sargento Cabral, Mitre y Candioti

9:00 - 12:00 Eva Perón, Las Heras, Pasaje Grilli y Candioti

09:00 - 12:00 Zenteno, Colodrero, Gral. Paz y Candioti

10:00 - 12:00 Maipú. Domingo Silva, Lavalle y Necochea

10:00 - 12:00 Domingo Silva, Córdoba, Las Heras y Vittori

10:00 - 13:00 Mendoza, La Rioja, 4 de Enero y Francia

10:00 - 13:00 Calchines, Ituzaingó, Alberdi y M. Candioti

Santo Tomé

07:00 - 09:00 Gaboto, Mitre, Salta y Av. 7 de Marzo

08:00 - 12:00 Chile, Pueyrredón, Necochea y Mosconi

09:00 - 11:00 Av. 7 de Marzo, Mariano Candioti, Gaboto y San Juan

09:00 - 11:00 Av. 7 de marzo. Sarmiento, Falucho y Macia

10:00 - 12:00 Castelli, Belgrano, Alte. Brown y O. Gelabert

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

