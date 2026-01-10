Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 10 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 09:00 Crespo, Junín, 25 de Mayo y San Jerónimo
07:00 - 10:00 Mendoza, La Rioja, 4 de Enero y Francia
07:00 - 10:00 Córdoba, Ferré, Candioti y Vittori
08:00 - 12:00 Arturo Illia, San Jerónimo, Uruguay y Arturo Illia
09:00 - 11:00 Rosalía de Castro, Sargento Cabral, Mitre y Candioti
9:00 - 12:00 Eva Perón, Las Heras, Pasaje Grilli y Candioti
09:00 - 12:00 Zenteno, Colodrero, Gral. Paz y Candioti
10:00 - 12:00 Maipú. Domingo Silva, Lavalle y Necochea
10:00 - 12:00 Domingo Silva, Córdoba, Las Heras y Vittori
10:00 - 13:00 Mendoza, La Rioja, 4 de Enero y Francia
10:00 - 13:00 Calchines, Ituzaingó, Alberdi y M. Candioti
07:00 - 09:00 Gaboto, Mitre, Salta y Av. 7 de Marzo
08:00 - 12:00 Chile, Pueyrredón, Necochea y Mosconi
09:00 - 11:00 Av. 7 de Marzo, Mariano Candioti, Gaboto y San Juan
09:00 - 11:00 Av. 7 de marzo. Sarmiento, Falucho y Macia
10:00 - 12:00 Castelli, Belgrano, Alte. Brown y O. Gelabert
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.