Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
La lista de tareas previstas para este 24 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 13:00 Entre Ríos, 3 de Febrero, 1 de Mayo y San Martín
08:00 - 12:00 Arenales, Alberdi, Malvinas Argentinas y 4 de Enero
07:00 - 10:00 Ruta nac. N11, Roverano, Las Baleares y Monasterio
08:00 - 12:00 Gamboa, Santa Rosa, Pasaje Yerba y Puccinelli
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.