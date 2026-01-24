#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Por la mañana

Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 24 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen de archivo.Imagen de archivo.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Corte programado

Sant﻿a Fe

07:00 - 13:00 Entre Ríos, 3 de Febrero, 1 de Mayo y San Martín

08:00 - 12:00 Arenales, Alberdi, Malvinas Argentinas y 4 de Enero

Santo Tomé

07:00 - 10:00 Ruta nac. N11, Roverano, Las Baleares y Monasterio

San José del Rincón

08:00 - 12:00 Gamboa, Santa Rosa, Pasaje Yerba y Puccinelli

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé
San José del Rincón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro