Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón
La lista de tareas previstas para este 18 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Ruta Nac. N168, De La Salle, Callejón 3 y Soria (La Guardia)
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Aroca y Schmidt
08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Gaboto, Castelli y Espora
09:00 - 10:00 Tte. Loza, Monseñor Rodríguez, Circunvalación y Diagonal Obligado
Santo Tomé
08:00 - 09:00 Alberdi, Arenales, Mendoza y Saavedra
09:30 - 11:30 Arenales, Monasterio, Alberdi y Gutiérrez
11:30 - 13:30 Lubary, Chapeaurouge, Echeverría y Juramento
Sauce Viejo
09:00 - 12:00 Calle 29, Calle 23, Calle 10 y Calle 18
11:30 - 13:30 Fresnos, Pensamientos, Curupíes y Margaritas
San José del Rincón
11:30 - 13:30 Saavedra, Ocampo, Los Ceibos y Seguí
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.