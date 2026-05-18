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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 18 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Ruta Nac. N168, De La Salle, Callejón 3 y Soria (La Guardia)

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Aroca y Schmidt

08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Gaboto, Castelli y Espora

09:00 - 10:00 Tte. Loza, Monseñor Rodríguez, Circunvalación y Diagonal Obligado

Santo Tomé

08:00 - 09:00 Alberdi, Arenales, Mendoza y Saavedra

09:30 - 11:30 Arenales, Monasterio, Alberdi y Gutiérrez

11:30 - 13:30 Lubary, Chapeaurouge, Echeverría y Juramento

Sauce Viejo

09:00 - 12:00 Calle 29, Calle 23, Calle 10 y Calle 18

11:30 - 13:30 Fresnos, Pensamientos, Curupíes y Margaritas

San José del Rincón

11:30 - 13:30 Saavedra, Ocampo, Los Ceibos y Seguí

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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