Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón
La lista de tareas previstas para este 20 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 10:30 Pedro Díaz Colodrero, 9 de Julio, Zenteno y Vittori
07:30 - 10:30 Los Pinos, Las Rosas, Los Paraísos y A. del Valle
08:00 - 10:00 Espora, Castelli, Güemes y Necochea
08:30 - 10:30 A. del Valle, Diagonal Aguirre, J.P. López y San Jerónimo
09:00 - 11:00 Matheu, Almonacid, Denis y Gdor. Freyre
09:00 - 11:00 Sarmiento, Piedrabuena, Alberdi y Bv. Aguirre
09:00 - 13:00 JJ Paso, Independencia, Zavalia y Rodríguez Peña
09:00 - 13:00 Beruti, Matheu, Echague y Avellaneda
09:30 - 12:30 Estado de Israel, Castelli, I. Crespo y Larguía
09:30 - 12:30 Av. A. del Valle, Doldán, Espinoza y Urquiza
10:00 - 12:00 Ruta Nac N° 168, Ntra Señora de Gudalupe y terraplén de defensa Colastiné (La Guardia)
10:00 - 13:00 Ruta Nac. N168, Guinuanes, E. López y terraplén (La Guardia)
11:30 - 14:30 Gorostiaga, Lavaisse, Blas Parera y Arenales
12:00 - 15:00 Beruti, Pasaje Almonacid, Gdor. Freyre y Rep. Dominicana
13:00 - 17:00 O´Higgins, Rodríguez Peña, Pérez y Tacca
Santo Tomé
07:30 - 09:30 Calle 10, Belgrano, H. Irigoyen y Calle 18
07:30 - 10:30 Alberdi, Frutos, Centenario y Rivadavia
08:30 - 09:30 Derqui, Hernandarias, Salta y Libertad
09:30 - 12:30 Dorrego, Buenos Aires, Mendoza y Creus Monti
11:30 - 14:30 Estanislao del Campo, Solís, Azcuénaga y San Martín
11:30 - 14:30 Roverano, Baleares, Monasterio y Ruta Nac. N11
Sauce Viejo
07:30 - 10:30 Calle 12, H. Irigoyen, calle 16 y Belgrano
09:30 - 12:30 Calle 8, Calle 18, Belgrano e Hipólito Irigoyen
San José del Rincón
08:00 - 11:00 Callejón Vidal, Bañadero, Santa Rosa y Schweizer
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.