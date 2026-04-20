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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 20 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 10:30 Pedro Díaz Colodrero, 9 de Julio, Zenteno y Vittori

07:30 - 10:30 Los Pinos, Las Rosas, Los Paraísos y A. del Valle

08:00 - 10:00 Espora, Castelli, Güemes y Necochea

08:30 - 10:30 A. del Valle, Diagonal Aguirre, J.P. López y San Jerónimo

09:00 - 11:00 Matheu, Almonacid, Denis y Gdor. Freyre

09:00 - 11:00 Sarmiento, Piedrabuena, Alberdi y Bv. Aguirre

09:00 - 13:00 JJ Paso, Independencia, Zavalia y Rodríguez Peña

09:00 - 13:00 Beruti, Matheu, Echague y Avellaneda

09:30 - 12:30 Estado de Israel, Castelli, I. Crespo y Larguía

09:30 - 12:30 Av. A. del Valle, Doldán, Espinoza y Urquiza

10:00 - 12:00 Ruta Nac N° 168, Ntra Señora de Gudalupe y terraplén de defensa Colastiné (La Guardia)

10:00 - 13:00 Ruta Nac. N168, Guinuanes, E. López y terraplén (La Guardia)

11:30 - 14:30 Gorostiaga, Lavaisse, Blas Parera y Arenales

12:00 - 15:00 Beruti, Pasaje Almonacid, Gdor. Freyre y Rep. Dominicana

13:00 - 17:00 O´Higgins, Rodríguez Peña, Pérez y Tacca

Santo Tomé

07:30 - 09:30 Calle 10, Belgrano, H. Irigoyen y Calle 18

07:30 - 10:30 Alberdi, Frutos, Centenario y Rivadavia

08:30 - 09:30 Derqui, Hernandarias, Salta y Libertad

09:30 - 12:30 Dorrego, Buenos Aires, Mendoza y Creus Monti

11:30 - 14:30 Estanislao del Campo, Solís, Azcuénaga y San Martín

11:30 - 14:30 Roverano, Baleares, Monasterio y Ruta Nac. N11

Sauce Viejo

07:30 - 10:30 Calle 12, H. Irigoyen, calle 16 y Belgrano

09:30 - 12:30 Calle 8, Calle 18, Belgrano e Hipólito Irigoyen

San José del Rincón

08:00 - 11:00 Callejón Vidal, Bañadero, Santa Rosa y Schweizer

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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