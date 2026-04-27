Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 27 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:30 - 11:30 Av. A. del Valle, San Jerónimo, Risso y Boneo
09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Grandoli, Hernandarias y Beruti
14:00 - 18:00 Pedro de Vega, Derqui, Vélez y Alte. Brown
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Av. Richieri, Vélez, Monteagudo y Batalla de Maipú
08:00 - 12:00 O. Gelabert, Alte. Brown, Castelli y 25 de Mayo
10:00 - 12:00 Mendoza, Creus Monti, Batalla de Maipú y Dorrego
Sauce Viejo
07:30 - 09:30 Calle 8, Calle 14, Belgrano e Hip. Irigoyen
08:00 - 10:00 Aromos, Camelias, Irupé y Fresnos
09:30 - 11:30 Ruta Nac. N11, Reconquista, Solís y Juan de Garay
11:30 - 13:30 Ruta Nac. N11, San Martín, Américas y Uruguay
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.