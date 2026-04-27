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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 27 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Archivo.Imagen ilustrativa. Archivo.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:30 - 11:30 Av. A. del Valle, San Jerónimo, Risso y Boneo

09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Grandoli, Hernandarias y Beruti

14:00 - 18:00 Pedro de Vega, Derqui, Vélez y Alte. Brown

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Av. Richieri, Vélez, Monteagudo y Batalla de Maipú

08:00 - 12:00 O. Gelabert, Alte. Brown, Castelli y 25 de Mayo

10:00 - 12:00 Mendoza, Creus Monti, Batalla de Maipú y Dorrego

Sauce Viejo

07:30 - 09:30 Calle 8, Calle 14, Belgrano e Hip. Irigoyen

08:00 - 10:00 Aromos, Camelias, Irupé y Fresnos

09:30 - 11:30 Ruta Nac. N11, Reconquista, Solís y Juan de Garay

11:30 - 13:30 Ruta Nac. N11, San Martín, Américas y Uruguay

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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