Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 4 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Por calle Crespo entre Francia y Saavedra
08:00 - 12:00 Lamadrid, Estrada, Zeballos y Don Guanella
08:00 - 12:00 Corrientes, Salta, 1 de Mayo y Francia
08:00 - 12:00 Solís, 3 de febrero, Pasaje Genesio y Gral. López
08:00 - 12:00 Neuquén, Pasaje Chubut, Figueroa y Menchaca
12:00 - 14:00 Estado de Israel, Castañaduy, Castelli y Pasaje Santa Fe
Santo Tomé
10:00 - 12:00 Azcuénaga, Solís, San Martín y Buenos Aires
12:00 - 14:00 Lubary, Batalla de Maipú, Vélez Sarsfield y 1 de Mayo
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.