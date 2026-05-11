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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 11 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Zeballos, Alberti, Lamadrid y Blas Parera

08:30 - 10:30 Reg. 12 de Infantería, Gorriti, Saavedra y 1° de Mayo

11:00 - 13:00 Ibirá Pitá, Del Timbó, Las Luciérnagas y terraplén Este

Santo Tomé

09:00 - 13:00 Hernandarias, Derqui, Belgrano y Falucho

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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