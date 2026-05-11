Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 11 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Zeballos, Alberti, Lamadrid y Blas Parera
08:30 - 10:30 Reg. 12 de Infantería, Gorriti, Saavedra y 1° de Mayo
11:00 - 13:00 Ibirá Pitá, Del Timbó, Las Luciérnagas y terraplén Este
Santo Tomé
09:00 - 13:00 Hernandarias, Derqui, Belgrano y Falucho
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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