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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 22 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 J.P. López, E. Zeballos, Estrada y Lamadrid

08:00 - 12:00 Padre Genesio, Aguado, Estrada y Alberti

09:00 - 13:00 4 de Enero, Gorriti, 1 de Mayo y Matheu

Sauce Viejo

09:30 - 11:30 Ruta Nac. N11, Suiza, Austria y Suecia

09:30 – 11:30 Ruta Nac. N11, Lavalle, Jujuy y Roca

Rincón

09:00 - 12:00 Gamboa, Ocampo, Santa Rosa y Artiriza

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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