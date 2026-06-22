Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón
La lista de tareas previstas para este 22 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 J.P. López, E. Zeballos, Estrada y Lamadrid
08:00 - 12:00 Padre Genesio, Aguado, Estrada y Alberti
09:00 - 13:00 4 de Enero, Gorriti, 1 de Mayo y Matheu
Sauce Viejo
09:30 - 11:30 Ruta Nac. N11, Suiza, Austria y Suecia
09:30 – 11:30 Ruta Nac. N11, Lavalle, Jujuy y Roca
Rincón
09:00 - 12:00 Gamboa, Ocampo, Santa Rosa y Artiriza
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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