Tribunal de Cuentas

Observan a la EPE el pago de $ 66 millones en comisión al Banco Municipal de Rosario

Se señala un desembolso de una empresa del Estado provincial santafesino a una entidad crediticia municipal rosarina. El contrato comenzó a gestionarse hace casi un año pero en 2026 la compañía de electricidad aceptó firmar una discutida adenda.