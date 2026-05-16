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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 16 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Santa Fe

08:00 - 12:00 A. del Valle, Larrea, 1 de Mayo y E. Zeballos

08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Salvador del Carril, Pedro de Vega y Marcial Candioti

09:00 - 12:00 Espora, Mitre, Avellaneda y Risso

08:00 - 12:00 Arenales, Roberto Arlt, Entre Ríos y San José

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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