Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 16 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen de archivo.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Santa Fe
08:00 - 12:00 A. del Valle, Larrea, 1 de Mayo y E. Zeballos
08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Salvador del Carril, Pedro de Vega y Marcial Candioti
09:00 - 12:00 Espora, Mitre, Avellaneda y Risso
08:00 - 12:00 Arenales, Roberto Arlt, Entre Ríos y San José
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
Sobre el Autor
#TEMAS: