Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 10 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:30 - 10:30 Echagüe, A. Godoy, E. Zeballos y Obispo Boneo
09:00 - 10:00 Por calle Belgrano, entre Alem y Eva Perón
09:00 - 11:00 Rep. de Siria, Padilla, Necochea y Pedro Ferré
09:00 - 13:00 Ignacio Crespo, Chaco, Genaro Silva y Carrasco
09:00 - 11:00 La Rioja, Mitre, Juan de Dios Mena y Salta
08:00 – 12:00 Ruta Prov. N1, Bonsembiante, Colmena y Santa Rosa
08:00 – 12:00 Ruta Prov. N1, Eucaliptus, De los Santos hasta terraplén Oeste
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
