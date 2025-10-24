#HOY:

Por la mañana

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 24 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Archivo.
 4:05
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Av. Alem, Calchines, Gob. Candioti y Avellaneda

08:00 - 12:00 Ruta Prov. n1, Los Eucaliptus, Los Zorzales y Las Camelias (Colastiné Norte)

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Roverano, Calle 8 y calle 31

Sauce Viejo

08:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Roverano, Calle 8 y calle 31*

*Tal como publica la EPE.

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

