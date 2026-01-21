#HOY:

Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 21 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:00 - 09:00 Av. López y Planes, Pasaje Irala, Cochabamba y Juan del Campillo

07:00 - 09:00 Chiclana, Callejón Funes, Cogorno y Blas Parera

07:00 - 09:00 French, Beruti, I. Crespo y Diagonal Santa Fe

08:00 - 12:00 Callejón El Sable, Av. Peñaloza, F. Quiroga y Azopardo

12:00 - 16:00 Av. F. Zuviría, O. Boneo, San Juan y JM Zuviría

Santo Tomé

08:00 - 09:00 Av. del Trabajo, Alsina, Juan de Garay y San Juan

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

