Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 21 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 09:00 Av. López y Planes, Pasaje Irala, Cochabamba y Juan del Campillo
07:00 - 09:00 Chiclana, Callejón Funes, Cogorno y Blas Parera
07:00 - 09:00 French, Beruti, I. Crespo y Diagonal Santa Fe
08:00 - 12:00 Callejón El Sable, Av. Peñaloza, F. Quiroga y Azopardo
12:00 - 16:00 Av. F. Zuviría, O. Boneo, San Juan y JM Zuviría
08:00 - 09:00 Av. del Trabajo, Alsina, Juan de Garay y San Juan
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.