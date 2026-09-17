Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 17 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Padre Genesio, Pasaje Quiroga, Pavón y Pasaje Vías
08:00 - 12:00 JJ Paso, 3 de Febrero, San Juan y Saavedra
09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Gorostiaga, Zeballos y Lamadrid
09:00 – 13:00 Av. Peñaloza, Reg. 12 de Infantería, Boneo y Estrada
09:00 - 13:00 Larrea, Beruti, Chiclana y Diagonal Sta. Fe
09:00 - 13:00 Pavón, Zeballos, 4 de Enero y RS Peña
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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