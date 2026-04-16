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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 16 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:00 – 12:00 Beruti, Matheu, Echague y Avellaneda

07:30 – 09:30 H. Irigoyen, Suipacha, 1° de mayo y Urquiza

08:00 – 10:00 Larrea, French, Alberdi y Dorrego

09:00 - 10:00 Larrea, French, Mitre y Güemes

09:00 – 13:00 Matheu, Beruti, vías del FFCC Belgrano y Echagüe

09:30 – 11:30 Av. F. Zuviría, Francia. Iturraspe y Pasaje Irala

11:30 – 13:30 A. del Valle, Castelli, 1° de Mayo y Espora

12:00 – 14:00 Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga

12:00 – 14:00 Espora, Hernandarias, Pasaje Sta. Fe y Larguia

12:00 – 14:00 Reg. 12 de Infantería, Risso, Urquiza y 9 de Julio

12:00 – 14:00 San Lorenzo, Francia, H. Irigoyen y La Rioja

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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