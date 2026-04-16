Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 16 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:00 – 12:00 Beruti, Matheu, Echague y Avellaneda
07:30 – 09:30 H. Irigoyen, Suipacha, 1° de mayo y Urquiza
08:00 – 10:00 Larrea, French, Alberdi y Dorrego
09:00 - 10:00 Larrea, French, Mitre y Güemes
09:00 – 13:00 Matheu, Beruti, vías del FFCC Belgrano y Echagüe
09:30 – 11:30 Av. F. Zuviría, Francia. Iturraspe y Pasaje Irala
11:30 – 13:30 A. del Valle, Castelli, 1° de Mayo y Espora
12:00 – 14:00 Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga
12:00 – 14:00 Espora, Hernandarias, Pasaje Sta. Fe y Larguia
12:00 – 14:00 Reg. 12 de Infantería, Risso, Urquiza y 9 de Julio
12:00 – 14:00 San Lorenzo, Francia, H. Irigoyen y La Rioja
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.