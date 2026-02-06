#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe

Las tareas previstas para este 6 de febrero fueron comunicadas por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Av. Galicia, Av. Gral. Paz, Padre Genesio y Marcial Candioti

08:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Paseo Escalante, Vittori y P. Zenteno

08:00 - 12:00 Distrito Alto Verde

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad

