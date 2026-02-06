Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 10:00 Av. Galicia, Av. Gral. Paz, Padre Genesio y Marcial Candioti
08:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Paseo Escalante, Vittori y P. Zenteno
08:00 - 12:00 Distrito Alto Verde
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.