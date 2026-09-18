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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Monte Vera

La lista de tareas previstas para este 18 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 12:00 Av. Gral. Paz, O. Príncipe, A. Godoy y Pedro de Vega

08:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Mariano Comas, Saavedra y Pasaje Irala

08:00 - 12:00 Av. Freyre, Francia, H. Irigoyen y Tucumán

09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Sta. Fe y Ruperto Godoy

09:00 - 13:00 Por calle Velocidad y Resistencia, entre Ruta Nac. N168 y Las Talas

Monte Vera

07:30 - 08:00 Ruta Prov. N5, entre Juan de Garay y RPN2. Barrio Paprocki y zona de la costa

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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