Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Monte Vera
La lista de tareas previstas para este 18 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Av. Gral. Paz, O. Príncipe, A. Godoy y Pedro de Vega
08:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Mariano Comas, Saavedra y Pasaje Irala
08:00 - 12:00 Av. Freyre, Francia, H. Irigoyen y Tucumán
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Sta. Fe y Ruperto Godoy
09:00 - 13:00 Por calle Velocidad y Resistencia, entre Ruta Nac. N168 y Las Talas
Monte Vera
07:30 - 08:00 Ruta Prov. N5, entre Juan de Garay y RPN2. Barrio Paprocki y zona de la costa
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.