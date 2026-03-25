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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 25 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Callejón Funes, Piedrabuena y Rivadavia

08:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Los Paraísos, Los Pinos y Las Rosas

08:00 - 10:00 Juan de Garay, J. D. de Solís, San Juan y Corrientes

08:00 - 10:00 Beruti, Almonacid, Dr. Zavalla y Solís

08:00 - 10:00 Av. Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan

09:00 - 11:00 Gorriti, Av. F. Zuviría, Larrea y Gdor. Freyre

09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Reg. 12 de Infantería, Pavón y Rivadavia

10:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Larguía, Almonacid y Callejón Aguirre

11:00 - 13:00 J.P. López, Castelli, Avellaneda y Mitre

11:00 - 13:00 Estrada, Lamadrid, Uruguay y Entre Ríos

11:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Chiclana, Larrea y Azcuénaga

11:00 - 13:00 Javier de la Rosa, Pavón, 9 de Julio y 4 de Enero

Sauce Viejo

08:00 - 11:00 Suiza, Finlandia, Portugal y Noruega

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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