Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 25 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Callejón Funes, Piedrabuena y Rivadavia
08:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Los Paraísos, Los Pinos y Las Rosas
08:00 - 10:00 Juan de Garay, J. D. de Solís, San Juan y Corrientes
08:00 - 10:00 Beruti, Almonacid, Dr. Zavalla y Solís
08:00 - 10:00 Av. Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan
09:00 - 11:00 Gorriti, Av. F. Zuviría, Larrea y Gdor. Freyre
09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Reg. 12 de Infantería, Pavón y Rivadavia
10:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Larguía, Almonacid y Callejón Aguirre
11:00 - 13:00 J.P. López, Castelli, Avellaneda y Mitre
11:00 - 13:00 Estrada, Lamadrid, Uruguay y Entre Ríos
11:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Chiclana, Larrea y Azcuénaga
11:00 - 13:00 Javier de la Rosa, Pavón, 9 de Julio y 4 de Enero
08:00 - 11:00 Suiza, Finlandia, Portugal y Noruega
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.