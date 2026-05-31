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Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe y Santo Tomé

Cortes de luz programados por la EPE.Cortes de luz programados por la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este domingo 31 de mayo.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Mirá tambiénCortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

Cortes para Santa Fe

08:00 - 12:00 | Bv. Pellegrini, 1 de mayo, H. Irigoyen y Gdor. Freyre | Retiro de Línea

08:00 - 12:00 | Castelli, Pasaje Sta Fe, Piedrabuena y Gaboto | Mantenimiento

08:30 - 12:30 | San Martín, Mendoza, San Jerónimo y Lisandro de la Torre | Mantenimiento

Mirá tambiénCortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

Cortes para Santo Tomé

08:30 - 12:30 | Av. del Trabajo, Gaboto, Rivadavia y Córdoba | Maniobras de reconfiguración

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EPE Cortes Programados
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