Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este domingo 31 de mayo.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe y Santo Tomé
Cortes de luz programados por la EPE.
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El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes para Santa Fe
08:00 - 12:00 | Bv. Pellegrini, 1 de mayo, H. Irigoyen y Gdor. Freyre | Retiro de Línea
08:00 - 12:00 | Castelli, Pasaje Sta Fe, Piedrabuena y Gaboto | Mantenimiento
Mirá tambiénCortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé
08:30 - 12:30 | San Martín, Mendoza, San Jerónimo y Lisandro de la Torre | Mantenimiento
Cortes para Santo Tomé
08:30 - 12:30 | Av. del Trabajo, Gaboto, Rivadavia y Córdoba | Maniobras de reconfiguración
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