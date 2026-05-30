Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 30 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Santa Fe
08:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Rivadavia, Cassanello y Risso
Santo Tomé
08:30 - 12:30 Necochea, Pueyrredón, Sarmiento y M. Zapata
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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