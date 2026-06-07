Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
Durante la mañana
Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe
La Empresa Provincial de Energía realizará interrupciones del servicio eléctrico en Santa Fe para mejorar la infraestructura y realizar mantenimiento.
La seguidilla de cortes colmaron la paciencia de vecinos
Mirá tambiénCortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
- 08:00 - 09:00 | 4 de enero, I. Freyre, Suipacha y 9 de julio | Mantenimiento
- 08:00 - 12:00 | Bv. Pellegrini, 1 de mayo, H. Irigoyen y Av. Freyre | Mantenimiento
- 08:00 - 12:00 | Gral. López, Moreno, 9 de julio y San Martín | Mantenimiento
- 08:00 - 12:00 | Eva Perón, H. Irigoyen, San Lorenzo y 4 de enero | Retiro de línea
- 09:00 - 13:00 | Dr. Zavalla, RS Peña, Alberti y Ayacucho | Retiro de línea
- 10:00 - 12:00 | Lisandro de la Torre, J. De Garay, Cruz Roja Argentina y San Martín | Retiro de línea
Sobre el Autor
#TEMAS: