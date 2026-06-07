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Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe

La Empresa Provincial de Energía realizará interrupciones del servicio eléctrico en Santa Fe para mejorar la infraestructura y realizar mantenimiento.

La seguidilla de cortes colmaron la paciencia de vecinosLa seguidilla de cortes colmaron la paciencia de vecinos
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Mirá tambiénCortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé
  • 08:00 - 09:00 | 4 de enero, I. Freyre, Suipacha y 9 de julio | Mantenimiento
  • 08:00 - 12:00 | Bv. Pellegrini, 1 de mayo, H. Irigoyen y Av. Freyre | Mantenimiento
  • 08:00 - 12:00 | Gral. López, Moreno, 9 de julio y San Martín | Mantenimiento
  • 08:00 - 12:00 | Eva Perón, H. Irigoyen, San Lorenzo y 4 de enero | Retiro de línea
  • 09:00 - 13:00 | Dr. Zavalla, RS Peña, Alberti y Ayacucho | Retiro de línea
  • 10:00 - 12:00 | Lisandro de la Torre, J. De Garay, Cruz Roja Argentina y San Martín | Retiro de línea
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EPE Cortes Programados
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