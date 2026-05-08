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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Recreo

La lista de tareas previstas para este 8 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes informados por la EPE. ArchivoCortes informados por la EPE. Archivo
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este jueves se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y Recreo.

El ente provincial detalló que los mismos se realizan debido a tareas de mantenimiento.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 11:00 Beruti, Florencio Fernández, Pasaje Sta. Fe y Cafferata

08:00 - 12:00 Millán Medina, Padre Genesio, Estrada y Europa

08:00 - 12:00 Gorriti, Azcuénaga, Bernard y Troncoso

08:30 - 12:30 Pasaje Irala, Iturraspe, La Paz y Saavedra

08:30 - 12:30 M. Zapata, Llerena, Dr. Zavalla y Roque S Peña

09:00 - 13:00 Derqui, Ruperto Godoy, Solís y Estrada

09:00 - 13:00 Callejón Aguirre, Aguado, La Pampa y Peñaloza

09:00 - 13:00 Gorriti, Aguirre, Aguado y Bernard

09:30 - 11:30 La Rioja, H. Irigoyen, San Lorenzo y Dr. Zavalla

11:00 - 13:00 Av. Blas parera, Lavaisse, Gorostiaga y Arenales

11:00 - 13:00 Menchaca, Reinares, Gorriti y Azcuénaga

Santo Tomé

07:30 - 09:30 Belgrano, Macia, Av. del Trabajo y A. del Valle

11:30 - 13:30 Macía, Gaboto, San juan y Mena

Recreo

14:00 - 17:00 RPN5 (Avellaneda), Blas Parera, J. de Garay y Calle P.

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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