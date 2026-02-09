Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Arroyo Leyes

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 9 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Arroyo Leyes debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:30 - 11:30 Pte. Roca, Llerena, Urquiza y 9 de Julio
08:30 - 11:30 Callejón roca, Doldán, Azopardo y Av. Peñaloza
08:30 - 12:30: Doldán, Espinosa, Europa y Pje. Hno. Madeo
07:00 - 11:00 Ruta Prov. N° 1, arroyo Ubajay, Calle 30 y Calle 52
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.