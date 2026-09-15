Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 15 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Desde la mañana
Cortes de luz para este martes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.
Cortes de luz para este martes en Santa Fe
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 E. Zeballos, Pasajes Vieytes, Azopardo y Gaboto
08:30 - 12:30 Zeballos, Alberti, Viñas y Av. Circunvalación
13:00 - 17:00 Por Juan de Garay entre Cruz Roja Argentina y 25 de Mayo
13:00 - 18:00 Lisandro de la Torre, Mendoza, San Jerónimo y San Martín
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el sitio oficial de la EPE.
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