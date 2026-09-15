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Cortes de luz para este martes en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 15 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 E. Zeballos, Pasajes Vieytes, Azopardo y Gaboto

08:30 - 12:30 Zeballos, Alberti, Viñas y Av. Circunvalación

13:00 - 17:00 Por Juan de Garay entre Cruz Roja Argentina y 25 de Mayo

13:00 - 18:00 Lisandro de la Torre, Mendoza, San Jerónimo y San Martín

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el sitio oficial de la EPE.

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