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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en distintos sectores del área metropolitana por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 31 de marzo se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.

La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento de subestación, reemplazo de postes, conductores y transformadores, además de despeje de electroductos.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Centurión, Martínez, Galarza hasta laguna Setúbal. (Alto Verde)

08:00 - 12:00 Grandoli, Santa Cruz, Reinares hasta vías del ferrocarril

08:00 - 12:00 Pavón, Cibils, Circunvalación oeste y Viñas

08:00 - 12:00 Javier de la Rosa, Gaboto, Ayacucho y Peñaloza

08:00 - 12:00 Moreno, Pasaje Cullen, Chile y Gaboto

08:30 - 11:30 Padre Genesio, Larrea, Grandoli y Carranza

09:00 - 13:00 Dr. Zavalla, R.S. Peña, Alberti y Ayacucho

09:30 - 11:30 Gob. Freyre, Urquiza, Zenteno y Molinas

11:30 - 13:30 Colodrero, Córdoba, Pasaje Bletrán y Gob. Freyre

Santo Tomé

09:30 - 11:30 Tucumán, 4 de Enero, Vélez y Roque S Peña

11:30 - 12:30 Santa Fe, 4 de Enero, Azcuénaga y calle 14

12:30 - 13:30 Av. del Trabajo, Macia, A. del Valle y Belgrano

Sauce Viejo

08:00 - 10:00 Aromos, Sauces, Pensamientos y Violetas

09:00 - 13:00 Por calle España entre Autopista SF-Ros y Ruta Nac. N11

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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