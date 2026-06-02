Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 31 de marzo se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en distintos sectores del área metropolitana por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento de subestación, reemplazo de postes, conductores y transformadores, además de despeje de electroductos.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Centurión, Martínez, Galarza hasta laguna Setúbal. (Alto Verde)
08:00 - 12:00 Grandoli, Santa Cruz, Reinares hasta vías del ferrocarril
08:00 - 12:00 Pavón, Cibils, Circunvalación oeste y Viñas
08:00 - 12:00 Javier de la Rosa, Gaboto, Ayacucho y Peñaloza
08:00 - 12:00 Moreno, Pasaje Cullen, Chile y Gaboto
08:30 - 11:30 Padre Genesio, Larrea, Grandoli y Carranza
09:00 - 13:00 Dr. Zavalla, R.S. Peña, Alberti y Ayacucho
09:30 - 11:30 Gob. Freyre, Urquiza, Zenteno y Molinas
11:30 - 13:30 Colodrero, Córdoba, Pasaje Bletrán y Gob. Freyre
Santo Tomé
09:30 - 11:30 Tucumán, 4 de Enero, Vélez y Roque S Peña
11:30 - 12:30 Santa Fe, 4 de Enero, Azcuénaga y calle 14
12:30 - 13:30 Av. del Trabajo, Macia, A. del Valle y Belgrano
Sauce Viejo
08:00 - 10:00 Aromos, Sauces, Pensamientos y Violetas
09:00 - 13:00 Por calle España entre Autopista SF-Ros y Ruta Nac. N11
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.