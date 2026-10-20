Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Desde la mañana
Cortes de luz para este martes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.
Cortes de luz para este martes en Santa Fe
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Luciano Molina, Colodrero, Avellaneda y Vittori
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chacho, Reutemann y Ponce de León
08:00 - 12:00 Por Ruta Nac. N168 desde intersección con Ruta Prov. N1 hasta ingreso a túnel subfluvial
08:30 - 12:30 Estrada, Aguado, Padre Genesio y Vieytes
09:00 - 13:00 Beruti, I. Crespo, Larrea y Edmundo Rosas
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el sitio oficial de la EPE.
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