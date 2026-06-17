Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe
Esta es la lista de trabajos previstos por la EPE para este miércoles 17 de junio.
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 E. Zeballos, Alberti, Azopardo y Gaboto
08:00 - 12:00 Córdoba, Colodrero, Urquiza y Gob. Freyre
08:00 - 12:00 Doldán, Mons. Rodríguez, Tobas y Pasaje Geneyro
08:30 - 11:30 Huergo, Gorostiaga, Alvear y Alberdi
09:00 - 13:00 A. del Valle, Matheu, 4 de Enero y Gorriti
10:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Carranza, Doldán y Espinosza
12:00 - 14:00 Monseñor Rodríguez, Colombia, Rosati y Doldán
12:00 - 14:00 Hnos. Figueroa, Venezuela, Espinoza y Doldán
12:00 - 14:00 Espinoza, Rodríguez, Figueroa y Venezuela
12:00 - 14:00 Av. A. del Valle, Hernandarias, Diagonal Aguirre y 9 de Julio
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.