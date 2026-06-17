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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe

Esta es la lista de trabajos previstos por la EPE para este miércoles 17 de junio.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 E. Zeballos, Alberti, Azopardo y Gaboto

08:00 - 12:00 Córdoba, Colodrero, Urquiza y Gob. Freyre

08:00 - 12:00 Doldán, Mons. Rodríguez, Tobas y Pasaje Geneyro

08:30 - 11:30 Huergo, Gorostiaga, Alvear y Alberdi

09:00 - 13:00 A. del Valle, Matheu, 4 de Enero y Gorriti

10:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Carranza, Doldán y Espinosza

12:00 - 14:00 Monseñor Rodríguez, Colombia, Rosati y Doldán

12:00 - 14:00 Hnos. Figueroa, Venezuela, Espinoza y Doldán

12:00 - 14:00 Espinoza, Rodríguez, Figueroa y Venezuela

12:00 - 14:00 Av. A. del Valle, Hernandarias, Diagonal Aguirre y 9 de Julio

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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