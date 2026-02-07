#HOY:

Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 7 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:00 - 09:00 O. Gelabert, Santiago del Estero, 1 de Mayo y Urquiza

07:00 - 09:00 Bv. Gálvez, Alberdi, Maipú y Marcial Candioti

08:30 - 11:30 Juan del Campillo, Luciano Molinas, Güemes y Alberdi

09:00 - 12:00 Juan de Garay, Monseñor Zazpe, Francia y 4 de Enero

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

