Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 16 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Menchaca, Reinares, Neuquén y Storni
10:30 - 14:30 Callejón El Sable, Los Pinos, Av. A. del Valle y Rep. de Siria
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Chapeaurouge, Laprade, Mendoza y Candioti
08:00 - 12:00 Hernandarias, Derqui, Belgrano y Salta
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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