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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón

El ente provincial comunicó las interrupciones del servicio eléctrico programadas para el 11 de septiembre.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este viernes habrá cortes programados en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.

Interrupciones programadas

Santa Fe

08:00 - 12:00 Estado de Israel, Padre Genesio, Pasaje Sta. Fe y Av. Circunvalación

08:30 - 12:30 San Martín, Espora, Padre Genesio y 1 de mayo

09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Diagonal Sta. Fe, R. Godoy y Lavaisse

Santo Tomé

09:00 - 10:00 Calle 16, Calle 10, Buenos Aires y Castelli

Sauce Viejo

09:00 - 10:00 Calle 16, Calle 10, Buenos Aires y Castelli

Rincón

08:00 - 11:00 De la Sombra, De los Duendes, Del Jacarandá y Las Hortensias

08:00 - 12:00 De la Sombra, De los Grillos, terraplén Oeste y Ruta Prov. N° 1

08:30 - 10:30 Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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