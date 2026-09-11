Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este viernes habrá cortes programados en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón
El ente provincial comunicó las interrupciones del servicio eléctrico programadas para el 11 de septiembre.
La EPE comunicó trabajos programados
Interrupciones programadas
Santa Fe
08:00 - 12:00 Estado de Israel, Padre Genesio, Pasaje Sta. Fe y Av. Circunvalación
08:30 - 12:30 San Martín, Espora, Padre Genesio y 1 de mayo
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Diagonal Sta. Fe, R. Godoy y Lavaisse
Santo Tomé
09:00 - 10:00 Calle 16, Calle 10, Buenos Aires y Castelli
Sauce Viejo
09:00 - 10:00 Calle 16, Calle 10, Buenos Aires y Castelli
Rincón
08:00 - 11:00 De la Sombra, De los Duendes, Del Jacarandá y Las Hortensias
08:00 - 12:00 De la Sombra, De los Grillos, terraplén Oeste y Ruta Prov. N° 1
08:30 - 10:30 Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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