La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 29 de noviembre habrá cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de las ciudades de Santa Fe y Recreo. Las interrupciones se realizarán durante la mañana y responderán a trabajos de mantenimiento, retiro de líneas, reemplazo de elementos de maniobra y reconfiguración de la red.
Cortes programados de luz para este domingo en Santa Fe y Recreo
Diversos puntos de la capital y de la localidad vecina verán afectados los suministros eléctricos por trabajos en la red que se extenderán hasta pasado el mediodía.
En la capital provincial se llevarán adelante cinco intervenciones en diferentes zonas, con horarios que se extenderán desde las 7:30 hasta el mediodía. En tanto, en Recreo, las tareas de mantenimiento afectarán a sectores ubicados sobre la Ruta Nacional 11 y barrios cercanos.
Cortes programados en Santa Fe
De 7:30 a 11:30
Zona comprendida por avenida López y Planes, Fray Cayetano Rodríguez, Bolivia y avenida Perón.
Motivo: reemplazo de elementos de maniobra.
De 8 a 11
Zona comprendida por bulevar Gálvez, Chacabuco, Sarmiento y Güemes.
Motivo: retiro de línea.
De 8 a 12
Zona comprendida por bulevar Gálvez, Francia, Hipólito Yrigoyen y Pasaje Paraguay.
Motivo: retiro de línea.
De 8 a 12
Zona comprendida por bulevar Pellegrini, 4 de Enero, San Jerónimo y Pasaje Irala.
Motivo: maniobras de reconfiguración.
De 9 a 12
Zona comprendida por Quintana, Mitre, Necochea y Zenteno.
Motivo: retiro de línea.
Corte programado en Recreo
De 7 a 9
Zona de Ruta Nacional 11, entre Blas Parera y Ayacucho. Los trabajos incluyen los barrios Cazadores, Parque y Astorino.
Motivo: mantenimiento.
La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.