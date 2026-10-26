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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Rincón

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Rincón por tareas de mantenimiento.

Cortes de luz programados por la EPE. Créditos: Guillermo Di SalvatoreCortes de luz programados por la EPE. Créditos: Guillermo Di Salvatore
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 26 de octubre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Rincón.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 11:00 Vieytes, Risso, Marcial Candioti y Mitre

08:00 - 12:00 Moreno, Lisandro de la Torre, Gaboto y Juan Díaz de Solis- Huego, Gorostiaga, San Lorenzo y Av. F. Zuviría

08:00 - 12:00 Mendoza, Lisandro de la Torre, 9 de Julio y San Martín

08:30 - 12:30 French, Beruti, Av. Gral. Paz y Echagüe

10:00 - 12:00 Córdoba, Pedro Ferré, Pedro Vittori y Marcial Candioti

10:00 - 12:00 Pasaje Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y Av. A. del Valle

12:00 - 13:00 Matheu, French, Av. F. Zuviría y 4 de Enero

Rincón

09:00 - 13:00 San Martín, Mons. Mendoza, terraplén Oeste y Ruta Prov. N° 1

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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