Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 26 de octubre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Rincón.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Rincón
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Rincón por tareas de mantenimiento.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 11:00 Vieytes, Risso, Marcial Candioti y Mitre
08:00 - 12:00 Moreno, Lisandro de la Torre, Gaboto y Juan Díaz de Solis- Huego, Gorostiaga, San Lorenzo y Av. F. Zuviría
08:00 - 12:00 Mendoza, Lisandro de la Torre, 9 de Julio y San Martín
08:30 - 12:30 French, Beruti, Av. Gral. Paz y Echagüe
10:00 - 12:00 Córdoba, Pedro Ferré, Pedro Vittori y Marcial Candioti
10:00 - 12:00 Pasaje Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y Av. A. del Valle
12:00 - 13:00 Matheu, French, Av. F. Zuviría y 4 de Enero
Rincón
09:00 - 13:00 San Martín, Mons. Mendoza, terraplén Oeste y Ruta Prov. N° 1
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.