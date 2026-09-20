La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 20 de septiembre se realizarán cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Las interrupciones se llevarán a cabo durante la mañana y el mediodía por trabajos de mantenimiento, reformas y retiro de líneas.
Cortes programados de luz para este domingo en Santa Fe y Santo Tomé
Los trabajos de mantenimiento afectarán diferentes zonas durante la mañana y el mediodía de este domingo, según precisó la distribuidora de energía regional.
Las tareas se desarrollarán en diferentes horarios y alcanzarán a sectores delimitados por distintas calles y avenidas. La EPE dio a conocer el cronograma para que los usuarios puedan anticiparse a las interrupciones previstas.
Cortes programados en Santa Fe
De 8 a 10
Zona comprendida por Hipólito Yrigoyen, Suipacha, 1° de Mayo y San Jerónimo.
Motivo: retiro de línea.
De 8 a 12
Zona comprendida por avenida General López, Moreno, 25 de Mayo y San Jerónimo.
Motivo: reformas en subestación.
De 8 a 12
Zona comprendida por Juan de Garay, Monseñor Zazpe, Cruz Roja Argentina y San Martín.
Motivo: mantenimiento de subestación.
De 10 a 14
Zona comprendida por avenida Aristóbulo del Valle, Pasaje Bustamante, Iturraspe y Larramendi.
Motivo: retiro de línea.
Corte programado en Santo Tomé
De 9 a 12
Zona comprendida por avenida del Trabajo, Alvear, Hipólito Yrigoyen y Córdoba.
Motivo: reemplazo de conductores.
La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.