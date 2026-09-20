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Cortes programados de luz para este domingo en Santa Fe y Santo Tomé

Los trabajos de mantenimiento afectarán diferentes zonas durante la mañana y el mediodía de este domingo, según precisó la distribuidora de energía regional.

Este domingo habrá cortes de luz programados por la EPE.Este domingo habrá cortes de luz programados por la EPE.
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 20 de septiembre se realizarán cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Las interrupciones se llevarán a cabo durante la mañana y el mediodía por trabajos de mantenimiento, reformas y retiro de líneas.

Las tareas se desarrollarán en diferentes horarios y alcanzarán a sectores delimitados por distintas calles y avenidas. La EPE dio a conocer el cronograma para que los usuarios puedan anticiparse a las interrupciones previstas.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 20 de septiembre se realizarán cortes programados del servicio eléctrico.La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 20 de septiembre se realizarán cortes programados del servicio eléctrico.

Cortes programados en Santa Fe

De 8 a 10

Zona comprendida por Hipólito Yrigoyen, Suipacha, 1° de Mayo y San Jerónimo.

Motivo: retiro de línea.

Mirá tambiénCortes de luz programados para este sábado en Santo Tomé y Monte Vera

De 8 a 12

Zona comprendida por avenida General López, Moreno, 25 de Mayo y San Jerónimo.

Motivo: reformas en subestación.

De 8 a 12

Zona comprendida por Juan de Garay, Monseñor Zazpe, Cruz Roja Argentina y San Martín.

Motivo: mantenimiento de subestación.

Mirá tambiénTodo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 18 de septiembre

De 10 a 14

Zona comprendida por avenida Aristóbulo del Valle, Pasaje Bustamante, Iturraspe y Larramendi.

Motivo: retiro de línea.

Corte programado en Santo Tomé

Se trata de la primera vez que la EPE realizará una búsqueda públicaLas tareas se desarrollarán en diferentes horarios y alcanzarán a sectores delimitados por distintas calles y avenidas.

De 9 a 12

Zona comprendida por avenida del Trabajo, Alvear, Hipólito Yrigoyen y Córdoba.

Motivo: reemplazo de conductores.

La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.

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