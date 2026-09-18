Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 18 de septiembre

Tránsito: los puntos que pueden cambiar tu recorridoCréditos; Flavio Raina

Clima: una mañana templada y una tarde con 25°C Crédtos: Manuel Fabatia

Mirá también

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Mirá también

Cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

Mirá también

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Monte Vera