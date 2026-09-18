El viernes comenzó con 14,2°C y cielo parcialmente nublado en la ciudad de Santa Fe. Hay cortes de luz programados en distintos sectores, modificaciones en el tránsito por el Puente Carretero y un operativo especial por el triatlón que afectará la Costanera y los recorridos de algunos colectivos.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 18 de septiembre
Clima: una mañana templada y una tarde con 25°C
La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes 18 de septiembre con 14,2°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 75%. El viento sopla del este a 13 km/h, la presión atmosférica es de 1017,4 hPa y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros.
El pronóstico anticipa una jornada con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima prevista es de 13°C, mientras que durante la tarde la máxima llegará a 25°C.
No se esperan lluvias durante la mañana ni la tarde. Sin embargo, hacia la noche aumenta la posibilidad de precipitaciones aisladas, con una probabilidad estimada de entre 10% y 40%.
El viento cambiará su dirección predominante entre el noreste y el este, con velocidades que durante la jornada se ubicarán entre 7 y 22 km/h.
El fin de semana llegará con temperaturas más elevadas: el sábado se espera una máxima de 27°C y el domingo podría alcanzar los 29°C. El lunes, en tanto, la máxima prevista será de 23°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, aunque no será necesario un abrigo pesado. La mañana comienza fresca, con una mínima de 13°C, pero la temperatura subirá rápidamente durante la jornada. Lo más práctico será llevar una prenda liviana que pueda quitarse durante la tarde.
Tránsito: los puntos que pueden cambiar tu recorrido
Si este viernes tenés que movilizarte por Santa Fe, Santo Tomé o los principales accesos de la región, hay varios puntos que conviene revisar antes de salir.
Uno de los sectores más importantes continúa siendo el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé, donde siguen los cambios de circulación vinculados con la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En sentido hacia Santo Tomé, la mano que habitualmente conduce hacia esa ciudad funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Por ese motivo, quienes tengan que cruzar entre ambas ciudades deben salir con tiempo y prestar especial atención a la señalización y a las indicaciones del personal policial. Como alternativa, se recomienda evaluar el uso de la Autopista Rosario-Santa Fe.
Un corte que afecta a la RN A012
También continúa el corte total de la RN A012 para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25, conocida como Camino de la Cremería, a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9.
Los desvíos se realizan en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Quienes tengan previsto circular por esa zona deberán respetar la señalización y contemplar posibles demoras.
RN 34: corte en Rafaela hasta las 16
En Rafaela, la variante oeste de la RN 34 permanecerá totalmente cortada hasta las 16 debido a las competencias de ciclismo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Los vehículos deberán utilizar el antiguo tramo urbano de la ruta. La recomendación es evitar apurar los tiempos de viaje y prever demoras.
Triatlón: cortes en la Costanera y cambios en colectivos
Otro de los puntos que requiere atención es el circuito del Triatlón.
El corte del circuito completo está previsto entre las 11 y las 15.30. Una vez finalizada esa etapa, permanecerá cortada únicamente la avenida Costanera Este hasta las 17, debido al desarme de la zona de llegada.
El operativo también modifica los recorridos de algunas líneas de colectivos.
Las líneas 2, 9 y 13 tendrán desvíos durante el desarrollo de la competencia. En particular, la línea 13 no podrá ingresar a Ciudad Universitaria durante el operativo y el descenso de pasajeros podrá realizarse en la parada del Yacht Club.
Si tenés que llegar a la zona de Ciudad Universitaria, Alto Verde, Costanera o los accesos vinculados con la RN 168, conviene considerar estos cambios antes de iniciar el viaje.
Cortes de luz: cinco sectores de Santa Fe tendrán interrupciones
La Empresa Provincial de Energía informó cortes programados para este viernes debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
En Santa Fe, están previstos los siguientes trabajos:
De 8 a 12: zona comprendida por avenida General Paz, O. Príncipe, A. Godoy y Pedro de Vega.
De 8 a 12: avenida Facundo Zuviría, Mariano Comas, Saavedra y Pasaje Irala.
De 8 a 12: avenida Freyre, Francia, Hipólito Yrigoyen y Tucumán.
De 9 a 13: avenida Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Santa Fe y Ruperto Godoy.
De 9 a 13: calle Velocidad y Resistencia, entre RN 168 y Las Talas.
También habrá una interrupción en Monte Vera, de 7.30 a 8, sobre la RP 5, entre Juan de Garay y RP 2, incluyendo barrio Paprocki y la zona de la costa.
Antes de salir, si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, conviene cargar celulares, disponer de iluminación alternativa y tener en cuenta que determinados equipos eléctricos pueden quedar fuera de servicio durante el horario informado.
La EPE aclara en su sitio oficial que los trabajos programados pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
Antes de salir de casa: el checklist de este viernes
Antes de cerrar la puerta, conviene revisar estos puntos:
✅ Clima: mañana fresca, tarde templada y cielo mayormente nublado. Máxima de 25°C.
✅ Tránsito: atención especial en Puente Carretero, RN A012 y RN 34.
✅ Triatlón: cortes entre las 11 y las 15.30 y modificaciones en colectivos.
✅ Puente Carretero: circulación modificada y posibilidad de demoras.
✅ Cortes de luz: revisar si tu domicilio o lugar de trabajo está dentro de alguna de las zonas afectadas.
✅ Transporte público: las líneas 2, 9 y 13 tendrán modificaciones durante el operativo del triatlón.
✅ Qué llevar: una prenda liviana para la mañana y, si vas a circular durante la noche, considerar la posibilidad de lluvias aisladas.
✅ Qué evitar: circular sin prever demoras por las zonas con obras, cortes o competencias deportivas.
✅ Recomendación del día: si tu recorrido habitual pasa por Costanera, Puente Carretero o alguno de los sectores con cortes de EPE, revisá el recorrido antes de salir y calculá tiempo extra.