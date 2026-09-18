Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero | Cambios y desvíos entre Santa Fe y Santo Tomé
Continúan los cambios en la circulación vinculados a la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberá circular por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes se dirigen hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En sentido hacia Santo Tomé, la calzada funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Se solicita circular con extrema precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial. También se recomienda prever demoras mayores a las habituales y, cuando sea posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
RN A012 | Corte total por obras
Continúa el corte para todo tipo de vehículos en la RN A012, en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9.
Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y de la RN A012 con la RP 25.
Las autoridades solicitan respetar la señalización y prever demoras.
RN 34 | Corte en Rafaela por los Juegos Suramericanos
Este viernes 18 de septiembre, hasta las 16, permanecerá cortada totalmente la variante oeste de la ciudad de Rafaela, sobre la RN 34, debido a competencias de ciclismo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Los vehículos deberán circular por el antiguo tramo urbano de la ruta. Se recomienda prever demoras y transitar con precaución.
Cortes y desvíos por Triatlón
Horario de cortes del circuito completo del Triatlón:* 11:00 a 15:30 h.
Finalizado el corte del circuito completo, quedará cortada únicamente Av. Costanera Este hasta las 17:00 h. para el desarme de la zona de llegada.
Desvíos de colectivos por el Triatlón
Zona afectada: Costanera Este, Costanera Oeste (entre el Faro y letras corpóreas, Puente colgante, Rotonda de la Mujer y bajo Oroño (salida de Alto Verde) entre las 11:00 y 15:00 h.
Líneas 2 (Ida) y 9 (Vuelta): de recorrido habitual por Puente Oroño - RN 168 - Puente Chango Más - Laureado Maradona - Luis Jiménez de Asúa Rector Cortes Pía - Guillermo Estévez Boero - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual. Descenso para universidad en parada interurbana (garita) de la Ruta Nacional N° 168.
Líneas 2 (Vuelta) y 9(ida): De recorrido habitual por RN 168 - Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa - Rector Cortes Pía - Guillermo Estévez Boero - Luis Federico Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona - RN 168 - Puente Oroño a recorrido habitual. Ingresa a Ciudad Universitaria.
Línea 13 (ida): de recorrido por Demetrio Gómez – Maestro Alfredo Bravo – Rotonda de acceso a los boliches – Ruta Nacional N° 168 – Puente Chango Más – Colectora Laureano Maradona a recorrido. Ingresa a Ciudad Universitaria.
Línea 13 (vuelta): de recorrido por Puente Oroño – Maestro Alfredo Bravo (parada Yacht Club)- Demetrio Gómez a recorrido habitual.
NO PUEDE INGRESAR A CIUDAD UNIVERSITARIA – DESCENSO DE PASAJEROS PODRÍA REALIZARSE EN PARADA YACHT CLUB.