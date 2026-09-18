Ciudad capital

El curioso reloj de Santa Fe que marcó mal la hora durante casi 30 años y ahora fue reparado

Se trata del emblemático reloj de sol ubicado en el Paseo de las Tres Culturas. Cuando se inauguró, en 1997, marcaba la hora fuera del cuadrante. El Prof. Jorge Coghlan explicó la historia de este dispositivo, y cómo se restauró.