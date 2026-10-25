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Cortes programados de luz para este domingo en Santa Fe y Santo Tomé

Las tareas de mantenimiento y reconfiguración afectarán diversos barrios. Se prevén interrupciones de hasta cinco horas.

Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 en la capital provincial y a las 9 en Santo Tomé.Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 en la capital provincial y a las 9 en Santo Tomé.
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 25 de octubre habrá cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Las interrupciones se realizarán durante la mañana por maniobras de reconfiguración de la red y trabajos de mantenimiento.

Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 en la capital provincial y a las 9 en Santo Tomé. Los trabajos tendrán una duración de entre cuatro y cinco horas, según la zona afectada.

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Cortes programados en Santa Fe

De 8 a 12

  • Zona comprendida por Hipólito Yrigoyen, Suipacha, 25 de Mayo y Rivadavia, y por Suipacha, bulevar Pellegrini, 1° de Mayo y Rivadavia.
  • Motivo: maniobras de reconfiguración.
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De 8 a 12

  • Zona comprendida por Moreno, Juan de Garay, 9 de Julio y San Martín.
  • Motivo: mantenimiento.

Corte programado en Santo Tomé

De 9 a 13

  • Zona comprendida por avenida del Trabajo, Alvear, Hipólito Yrigoyen y Córdoba.
  • Motivo: maniobras de reconfiguración.

La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.

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