La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 25 de octubre habrá cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Las interrupciones se realizarán durante la mañana por maniobras de reconfiguración de la red y trabajos de mantenimiento.
Por la mañana
Cortes programados de luz para este domingo en Santa Fe y Santo Tomé
Las tareas de mantenimiento y reconfiguración afectarán diversos barrios. Se prevén interrupciones de hasta cinco horas.
Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 en la capital provincial y a las 9 en Santo Tomé.
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Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 en la capital provincial y a las 9 en Santo Tomé. Los trabajos tendrán una duración de entre cuatro y cinco horas, según la zona afectada.
Cortes programados en Santa Fe
De 8 a 12
- Zona comprendida por Hipólito Yrigoyen, Suipacha, 25 de Mayo y Rivadavia, y por Suipacha, bulevar Pellegrini, 1° de Mayo y Rivadavia.
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- Motivo: maniobras de reconfiguración.
De 8 a 12
- Zona comprendida por Moreno, Juan de Garay, 9 de Julio y San Martín.
- Motivo: mantenimiento.
Corte programado en Santo Tomé
De 9 a 13
- Zona comprendida por avenida del Trabajo, Alvear, Hipólito Yrigoyen y Córdoba.
- Motivo: maniobras de reconfiguración.
La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.
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