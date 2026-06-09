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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 9 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Blas Parera, Carrasco, Chaco y Chubut

07:30 - 09:30 Quintana, L. Torrent, Dorrego y Mitre

08:30 - 12:30 Cochabamba, Pasaje Irala, Saavedra y Gutiérrez

09:00 - 13:00 Alberti, Dr. Zavalla, Estrada y Matheu

09:30 - 11:30 Mitre, Marcial Candioti, Ayacucho y Padre Genesio

09:30 - 13:30 Misiones, Camino Viejo, Gorriti y Furlong

10:30 - 14:30 Azcuénaga, Gral. Paz, Jav. de la Rosa y Beruti

11:30 - 12:30 Pavón, Matheu, 9 de Julio y Rivadavia

Santo Tomé

07:30 - 09:30 Malvinas Argentinas, Balcarce, Alberdi y 4 de Enero

12:00 - 14:00 Colectora Sur Autop. SF-Ros, Camino Viejo, Los Cedros y Los Lapachos (La Tatenguita)

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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