Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 9 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Blas Parera, Carrasco, Chaco y Chubut
07:30 - 09:30 Quintana, L. Torrent, Dorrego y Mitre
08:30 - 12:30 Cochabamba, Pasaje Irala, Saavedra y Gutiérrez
09:00 - 13:00 Alberti, Dr. Zavalla, Estrada y Matheu
09:30 - 11:30 Mitre, Marcial Candioti, Ayacucho y Padre Genesio
09:30 - 13:30 Misiones, Camino Viejo, Gorriti y Furlong
10:30 - 14:30 Azcuénaga, Gral. Paz, Jav. de la Rosa y Beruti
11:30 - 12:30 Pavón, Matheu, 9 de Julio y Rivadavia
Santo Tomé
07:30 - 09:30 Malvinas Argentinas, Balcarce, Alberdi y 4 de Enero
12:00 - 14:00 Colectora Sur Autop. SF-Ros, Camino Viejo, Los Cedros y Los Lapachos (La Tatenguita)
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.