Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 20 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Av. Perón, Artigas, Perú y Cochabamba
07:30 - 09:30 O´Higgins, Reconquista, Tacca y Zavalia
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Sanabria y Menchaca
08:00 - 12:00 Don Guanella, E. Zeballos, Lamadrid y Estrada
08:30 - 11:30 Santa Cruz, Misiones, 1 de mayo y Francia
09:00 - 12:00 Hernandarias, Pasaje Parpal, 9 de Julio y Av. A. del Valle
09:00 - 13:00 Diagonal Santa Fe, Derqui, Estrada y Lavaisse
09:00 - 13:00 Berutti, Dr. Goyan, Av. Circunvalación y Sedlacek
09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Wast
10:30 - 12:30 Neuquén, Belgrano, Misiones y vías del Ferrocarril
12:00 - 14:00 Córdoba, Gob. Freyre, Colodrero y Pasaje Beltrán
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Autopista SFe - Ros lado Oeste entre R19 y Calle Uspallata
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.