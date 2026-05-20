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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 20 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Av. Perón, Artigas, Perú y Cochabamba

07:30 - 09:30 O´Higgins, Reconquista, Tacca y Zavalia

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Sanabria y Menchaca

08:00 - 12:00 Don Guanella, E. Zeballos, Lamadrid y Estrada

08:30 - 11:30 Santa Cruz, Misiones, 1 de mayo y Francia

09:00 - 12:00 Hernandarias, Pasaje Parpal, 9 de Julio y Av. A. del Valle

09:00 - 13:00 Diagonal Santa Fe, Derqui, Estrada y Lavaisse

09:00 - 13:00 Berutti, Dr. Goyan, Av. Circunvalación y Sedlacek

09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Wast

10:30 - 12:30 Neuquén, Belgrano, Misiones y vías del Ferrocarril

12:00 - 14:00 Córdoba, Gob. Freyre, Colodrero y Pasaje Beltrán

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Autopista SFe - Ros lado Oeste entre R19 y Calle Uspallata

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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