#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Por la mañana

Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 11 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Av. F. Zuviría, Vieytes, Castelli y Urquiza

08:00 - 10:00 Florencio Fernández, Misiones, Alsina y Chaco

08:00 - 10:00 Menchaca, Neuquén, Misiones y Larrechea

08:00 - 10:00 Piedrabuena, La Pampa, Hnos. Figueroa y Garmendia

08:00 - 12:00 Zeballos, Don Guanella, Lamadrid y Estrada

08:00 - 12:00 Javier de la Rosa, Vieytes, Lamadrid y Estrada

08:30 - 12:30 Pavón, A. Godoy, Dorrego y Beruti

08:30 – 12:30 French, Larrea, Candioti y Sarmiento

08:30 – 12:30 San Martin, 25 de Mayo, French y Azcuenaga.

09:00 - 11:00 Av. Peñaloza, O. Boneo, Vieytes y San José

09:00 - 11:00 Av. Blas Parera, Callejón Funes, Callejón Aguirre, Larguía

11:00 - 13:00 Alberti, Javier de la Rosa, Lamadrid y Estrada

11:00 - 13:00 Av. F. Zuviría, Pedro Ferré, 1 de Mayo y Luciano Torrent

11:00 - 13:00 Calchines, Candioti, Sarmiento e Ituzaingó

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Laprade, Chapeaurouge, Castelli y Centenario

09:00 - 11:00 Balcarce, San Luis, 3 de Febrero y Gorostiaga

11:00 - 13:00 Candioti, Frutos, Macia y 12 de Septiembre

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro