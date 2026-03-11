Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
La lista de tareas previstas para este 11 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 10:00 Av. F. Zuviría, Vieytes, Castelli y Urquiza
08:00 - 10:00 Florencio Fernández, Misiones, Alsina y Chaco
08:00 - 10:00 Menchaca, Neuquén, Misiones y Larrechea
08:00 - 10:00 Piedrabuena, La Pampa, Hnos. Figueroa y Garmendia
08:00 - 12:00 Zeballos, Don Guanella, Lamadrid y Estrada
08:00 - 12:00 Javier de la Rosa, Vieytes, Lamadrid y Estrada
08:30 - 12:30 Pavón, A. Godoy, Dorrego y Beruti
08:30 – 12:30 French, Larrea, Candioti y Sarmiento
08:30 – 12:30 San Martin, 25 de Mayo, French y Azcuenaga.
09:00 - 11:00 Av. Peñaloza, O. Boneo, Vieytes y San José
09:00 - 11:00 Av. Blas Parera, Callejón Funes, Callejón Aguirre, Larguía
11:00 - 13:00 Alberti, Javier de la Rosa, Lamadrid y Estrada
11:00 - 13:00 Av. F. Zuviría, Pedro Ferré, 1 de Mayo y Luciano Torrent
11:00 - 13:00 Calchines, Candioti, Sarmiento e Ituzaingó
08:00 - 10:00 Laprade, Chapeaurouge, Castelli y Centenario
09:00 - 11:00 Balcarce, San Luis, 3 de Febrero y Gorostiaga
11:00 - 13:00 Candioti, Frutos, Macia y 12 de Septiembre
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.