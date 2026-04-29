Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 29 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Alto Verde: Quiróz, Bunting, García y Demetrio Gómez
07:30 - 09:30 Jujuy, Roberto Arlt, Solís y Roque S. Peña
08:00 - 12:00 Av. Gral. Paz, Colodrero, Marcial Candioti y Quintana
09:00 - 13:00 O´Higgins, Pietranera, Rodríguez Peña y Vera Mujica
09:00 - 13:00 Las Casuarinas, Los Jazmines, Guaramina hasta terraplén Este (Colastiné)
09:30 - 11:30 Av 27 de Febrero y Mendoza
09:30 - 11:30 Av. Blas Parera, Chaco, Malvinas Argentinas y Arzeno
09:30 - 11:30 Los Mepenes, Los Quiloazas, Las Madreselvas hasta terraplén Este (Colastiné)
10:00 - 14:00 Padre Genesio, Beruti, Diagonal Santa Fe y Menchaca
11:30 - 13:30 Iturraspe, Córdoba, Avellaneda y Lavalle
12:00 - 14:00 Ruperto Godoy, Llerena, Rep. de Siria y M. Candioti
12:00 - 14:00 Reconquista, Oroño, Tarragona e Independencia
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Centenario, Mateo Booz, Azcuénaga y Solís
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.