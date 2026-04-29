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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 29 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Alto Verde: Quiróz, Bunting, García y Demetrio Gómez

07:30 - 09:30 Jujuy, Roberto Arlt, Solís y Roque S. Peña

08:00 - 12:00 Av. Gral. Paz, Colodrero, Marcial Candioti y Quintana

09:00 - 13:00 O´Higgins, Pietranera, Rodríguez Peña y Vera Mujica

09:00 - 13:00 Las Casuarinas, Los Jazmines, Guaramina hasta terraplén Este (Colastiné)

09:30 - 11:30 Av 27 de Febrero y Mendoza

09:30 - 11:30 Av. Blas Parera, Chaco, Malvinas Argentinas y Arzeno

09:30 - 11:30 Los Mepenes, Los Quiloazas, Las Madreselvas hasta terraplén Este (Colastiné)

10:00 - 14:00 Padre Genesio, Beruti, Diagonal Santa Fe y Menchaca

11:30 - 13:30 Iturraspe, Córdoba, Avellaneda y Lavalle

12:00 - 14:00 Ruperto Godoy, Llerena, Rep. de Siria y M. Candioti

12:00 - 14:00 Reconquista, Oroño, Tarragona e Independencia

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Centenario, Mateo Booz, Azcuénaga y Solís

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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