Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 22 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 10:30 Menchaca, Chaco, Figueroa y Neuquén
07:30 - 10:30 Av. Blas Parera, Tte. Loza, Neuquén y Cafferata
07:30 - 10:30 Av. Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga
07:30 - 10:30 Quiroga, Azopardo, Europa y De la Salle
08:00 - 11:00 Larrea, Ayacucho, Mitre y Dorrego
08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Tte. Loza, Formosa y Reinares
08:00 - 12:00 Wast, Reinares, Gollán y Piedrabuena
08:00 - 12:00 Vieytes, Zeballos, Gaboto y Europa
09:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Dorrego, Chubut y Aguirre
09:00 - 11:00 San Juan, Dr. Zavalla, Risso y Espora
09:00 - 12:00 French, Larrea, Arenales y Leiva
09:30 - 12:30 Bv. 12 de Octubre, La Pampa, Piedrabuena y Hno. Figueroa
09:30 - 12:30 Por Cafferata entre Beruti y Varela
11:30 - 13:30 Callejón El Sable, Misiones, Dr. Zavalla y Saavedra
13:00 - 17:00 Ruperto Godoy, Derqui, Estrada y Diagonal Sta. Fe
Santo Tomé
08:30 - 12:30 Laprade, San Luis, Malvinas Argentinas y 4 de Enero
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.