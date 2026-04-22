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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 22 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 10:30 Menchaca, Chaco, Figueroa y Neuquén

07:30 - 10:30 Av. Blas Parera, Tte. Loza, Neuquén y Cafferata

07:30 - 10:30 Av. Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga

07:30 - 10:30 Quiroga, Azopardo, Europa y De la Salle

08:00 - 11:00 Larrea, Ayacucho, Mitre y Dorrego

08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Tte. Loza, Formosa y Reinares

08:00 - 12:00 Wast, Reinares, Gollán y Piedrabuena

08:00 - 12:00 Vieytes, Zeballos, Gaboto y Europa

09:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Dorrego, Chubut y Aguirre

09:00 - 11:00 San Juan, Dr. Zavalla, Risso y Espora

09:00 - 12:00 French, Larrea, Arenales y Leiva

09:30 - 12:30 Bv. 12 de Octubre, La Pampa, Piedrabuena y Hno. Figueroa

09:30 - 12:30 Por Cafferata entre Beruti y Varela

11:30 - 13:30 Callejón El Sable, Misiones, Dr. Zavalla y Saavedra

13:00 - 17:00 Ruperto Godoy, Derqui, Estrada y Diagonal Sta. Fe

Santo Tomé

08:30 - 12:30 Laprade, San Luis, Malvinas Argentinas y 4 de Enero

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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