Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 10:00 Av. F. Zuviria, Lavaisse, 4 de Enero y Pte. Roca
08:00 - 12:00 E. Zeballos, Padre Genesio, Chile y Estrada
09:00 - 11:00 Av. Perón, Catena, Pasaje Mitre y Justicia
09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, L. Torrent, Padilla y 9 de Julio
09:00 - 11:00 Zavalía, Rodríguez Peña, Pietranera e Independencia
09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Lamothe, Callejón El Sable y 25 de mayo
09:00 - 11:00 Castelli, Espora, A. del Valle y 1 de Mayo
09:00 - 13:00 Huergo, Lavaisse, Av. Peñaloza y Pasaje Sta. Fe
11:00 - 12:00 Lamadrid, Pasaje Santa Fe, Cassanello y Gorostiaga
11:00 - 13:00 Quintana, Regis Martínez, Avellaneda y Vélez Sarsfield
11:00 - 13:00 Piedras, Echagüe, Cassanello y Hernandarias
11:00 - 13:00 Las Heras, A. Delgado, Luciano Torrent y Necochea
09:30 - 13:30 Chapeaurogue, calle 18, Buenos Aires y Juramento
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.