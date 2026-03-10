#HOY:

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 10 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Av. F. Zuviria, Lavaisse, 4 de Enero y Pte. Roca

08:00 - 12:00 E. Zeballos, Padre Genesio, Chile y Estrada

09:00 - 11:00 Av. Perón, Catena, Pasaje Mitre y Justicia

09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, L. Torrent, Padilla y 9 de Julio

09:00 - 11:00 Zavalía, Rodríguez Peña, Pietranera e Independencia

09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Lamothe, Callejón El Sable y 25 de mayo

09:00 - 11:00 Castelli, Espora, A. del Valle y 1 de Mayo

09:00 - 13:00 Huergo, Lavaisse, Av. Peñaloza y Pasaje Sta. Fe

11:00 - 12:00 Lamadrid, Pasaje Santa Fe, Cassanello y Gorostiaga

11:00 - 13:00 Quintana, Regis Martínez, Avellaneda y Vélez Sarsfield

11:00 - 13:00 Piedras, Echagüe, Cassanello y Hernandarias

11:00 - 13:00 Las Heras, A. Delgado, Luciano Torrent y Necochea

Santo Tomé

09:30 - 13:30 Chapeaurogue, calle 18, Buenos Aires y Juramento

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

