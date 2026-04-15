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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 15 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Castelli, Espora, Sarmiento y Lavalle

08:00 - 11:00 Callejón El Sable, Dr. Zavalla, Misiones y Saavedra

08:00 - 12:00 Formosa, Teniente Loza, Reinares y Av. Blas Parera

09:00 - 10:00 Aguirre, Pje. Chubut, Av. A. del Valle y vías del FFCC Belgrano

09:00 - 11:00 Bv. Aguirre, Piedrabuena, Sarmiento y Alberdi

09:00 - 13:00 Independencia, JJ Paso, Rodríguez Peña y Zavalía

11:00 - 13:00 Eva Perón, Alfonso Durán, San Lorenzo y San Juan

11:00 - 13:00 French, Matheu, A. Godoy y Riobamba

11:00 - 13:00 Neuquén, Larrechea, La Pampa y Obligado

13:00 - 17:00 Raúl Tacca, Rodríguez Peña, O´Higgins y Pérez

Santo Tomé

08:30 - 12:30 Laprade, La Rioja, Malvinas Argentinas y 1° de Mayo

13:00 - 17:00 Lado sur de El Paso.

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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