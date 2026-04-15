Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 15 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Castelli, Espora, Sarmiento y Lavalle
08:00 - 11:00 Callejón El Sable, Dr. Zavalla, Misiones y Saavedra
08:00 - 12:00 Formosa, Teniente Loza, Reinares y Av. Blas Parera
09:00 - 10:00 Aguirre, Pje. Chubut, Av. A. del Valle y vías del FFCC Belgrano
09:00 - 11:00 Bv. Aguirre, Piedrabuena, Sarmiento y Alberdi
09:00 - 13:00 Independencia, JJ Paso, Rodríguez Peña y Zavalía
11:00 - 13:00 Eva Perón, Alfonso Durán, San Lorenzo y San Juan
11:00 - 13:00 French, Matheu, A. Godoy y Riobamba
11:00 - 13:00 Neuquén, Larrechea, La Pampa y Obligado
13:00 - 17:00 Raúl Tacca, Rodríguez Peña, O´Higgins y Pérez
Santo Tomé
08:30 - 12:30 Laprade, La Rioja, Malvinas Argentinas y 1° de Mayo
13:00 - 17:00 Lado sur de El Paso.
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.