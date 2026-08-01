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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 1 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Santa Fe

08:00 - 11:00 Bv Pellegrini, O. Gelabert, 1 de Mayo y San Jerónimo

08:00 - 12:00 Por Av. Circunvalación entre 4 de Enero y Tacca

08:00 - 12:00 Dorrego, A. Godoy, Pavón y Azcuénaga

10:00 - 12:00 Las Heras, Marcial Candioti, Córdoba y L. Molinas

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Solís, San Martín, Castelli y E. Del Campo

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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