Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 8 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Santa Fe
08:00 - 09:00 Jujuy, Amenábar, 1 de Mayo y San Jerónimo
08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, Quiroga, Díaz Andino y Crespo
08:00 - 12:00 San Jerónimo, San Martín, Uruguay y Arturo Illia
08:00 - 12:00 Bv. Gálvez, Alvear, Necochea y Balcarce
08:30 - 10:30 Av. 7 Jefes, Bv. Gálvez, D. Silva y Vélez Sarsfield
09:00 - 10:00 Gral. López, Corrientes, San Juan y Gaboto
09:30 - 11:30 Colodrero, Córdoba, Av. 7 Jefes y Dorrego
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Av. del Trabajo, Alvear, Centenario y Córdoba
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.