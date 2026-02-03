Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
06:00 - 8.30: San Martín, entre Lisando de la Torre y Mendoza
Por Salta, entre San Jerónimo y San Martín
07:00 - 9:00: Moreno, Juan de Garay, 1° de Mayo y 4 de Enero
07:00 – 12:00: Mendoza, Lisandro de La Torre, 25 de Mayo y San Martín
8:30 – 10:30: Pedro Díaz Colodrero, Iturraspe, Av. F. Zuviria y Pasaje Fray L. Beltrán
8.30 - 11.30: Av. Peñaloza, Callejón Roca, Callejón El Sable y Europa
09:00 – 11:00: Piedras, A. Godoy, Pedro de Vega y Llerena
11:00 – 13:00: Javier de La Rosa, Alberdi, Pasaje Vías y Pasaje Paraguay
07:00 – 9:00: Laprade, Dorrego, Libertad e H. Irigoyen
7:00 – 10:00: Gaboto, Av. del Trabajo, Macía y San Juan
9:00 – 11:00: Avellaneda, Alte. Brown, Centenario y Castelli
11:00 – 13:00: Por colectora de Autopista SF-Ros entre los complejos Dos Lagunas y San Tomás
9:00 – 13:00: Aromos, Sauces, Estrella Federal y Magnolias
10:00 – 13:00: Sarmiento, México, El Salvador y Panamá
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.